СМИ: в «Динамо» зафиксировано десять случаев заражения коронавирусом
Игорь Игнатов
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В рижском «Динамо» зафиксирована массовая вспышка коронавируса, сообщает Sportacentrs.
По информации источника, положительную реакцию дали тесты как минимум десяти членов клуба.
19 сентября в «Динамо» сообщили о пяти новых случаях заражения. В связи с этим матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между латвийским клубом и «Торпедо» был перенесен.
Ранее сообщалось, что у трех представителей «Салавата Юлаева» подозрение на коронавирус.