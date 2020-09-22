СМИ: в «Динамо» зафиксировано десять случаев заражения коронавирусом

Игорь Игнатов
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В рижском «Динамо» зафиксирована массовая вспышка коронавируса, сообщает Sportacentrs.

По информации источника, положительную реакцию дали тесты как минимум десяти членов клуба.

19 сентября в «Динамо» сообщили о пяти новых случаях заражения. В связи с этим матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между латвийским клубом и «Торпедо» был перенесен.

Ранее сообщалось, что у трех представителей «Салавата Юлаева» подозрение на коронавирус.