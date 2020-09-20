Щербакова исполнила чистый четверной флип и выиграла этап Кубка России в Сызрани

Анна Щербакова чисто исполнила произвольную программу на этапе Кубка России в Сызрани и выиграла турнир.

Девушка каталась под саундтрек к фильму «Дом темных бабочек», а также под инструментальную обработку композиции «Secrets» группы «One Republic».

В начале программы ученица Этери Тутберидзе исполнила четверной флип, каскад тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель со степ-аутом (приземление на две ноги), второй двойной аксель – без ошибок. Также спортсменка показала чистый каскад тройной лутц + тройной риттбергер, каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов (со степ-аутом на последнем прыжке) и сольный тройной лутц.

За свой прокат чемпионка России получила 164,27 балла и заняла первое место, оказавшись недосягаемой для соперниц. В сумме за оба проката Щербакова заработала 246,40 балла.

Ранее сообщалось, что фигурист Артем Ковалев высказался о победе на первом этапе Кубка России в Сызрани.