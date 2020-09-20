Бартомеу рассказал о взаимоотношениях с Месси

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал о взаимоотношениях с аргентинским нападающим команды Лионелем Месси, передает Marca.

Летом 2020 года в каталонском клубе произошел конфликт: Месси объявил о своем желании покинуть клуб после разгромного поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8, однако «Барселона» отказалась отпускать капитана. Позднее форвард принял решение остаться, но раскритиковал Бартомеу.

«Я не буду вступать с ним в конфликт. Он наш капитан и лидер команды. Мы видели, как он выступал на поле. Я не мог позволить ему покинуть клуб, он лучший в истории, команда нуждается в нем. Наличие Месси – залог успеха», — заявил Бартомеу.

Ранее сообщалось, что Месси вызван в сборную Аргентины на матчи отбора к ЧМ-2022.