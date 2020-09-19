Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл приз лучшему международному бомбардиру от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Об этом рассказал сам футболист, опубликовав фотографию с наградой в своем Instagram.

Для нападающего такой приз, который вручается за заслуги лучшему бомбардиру за сборную и клуб, стал пятым в карьере.

Ранее сообщалось, что Месси обошел Роналду в списке самых высокооплачиваемых футболистов года.