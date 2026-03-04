Глава МИД Венгрии заявил о заинтересованности в стабильных поставках газа из РФ

Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в стабильных поставках газа из РФ

Будапешт заинтересован в продолжении стабильных и надежных поставок российских газа и углеводородов. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что Украина уже несколько недель блокирует работу трубопровода «Дружба».

«Она блокирует поставку нефти на основе политического решения. Именно поэтому мы заинтересованы в том, чтобы поставки газа и углеводородов продолжались надежно и стабильно», — сказал Сийярто.

Путин провел встречу с главой МИД Венгрии вечером 4 марта. Переговоры состоялись в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля. Как рассказал Сийярто, они с российским лидером обсудили вопросы энергетической безопасности и освобождение закарпатских венгров, попавших в плен к Вооруженным силам РФ в ходе конфликта на Украине.

В конце января Украина приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», связав этот шаг с необходимостью провести ремонтные работы. В результате без поставок остались Словакия и Венгрия. Последняя в ответ наложила вето на новый пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) и выделение Киеву крупного кредита.

