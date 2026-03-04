Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Глава МИД Венгрии заявил о заинтересованности в стабильных поставках газа из РФ

Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в стабильных поставках газа из РФ
Kremlin.ru

Будапешт заинтересован в продолжении стабильных и надежных поставок российских газа и углеводородов. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что Украина уже несколько недель блокирует работу трубопровода «Дружба».

«Она блокирует поставку нефти на основе политического решения. Именно поэтому мы заинтересованы в том, чтобы поставки газа и углеводородов продолжались надежно и стабильно», — сказал Сийярто.

Путин провел встречу с главой МИД Венгрии вечером 4 марта. Переговоры состоялись в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля. Как рассказал Сийярто, они с российским лидером обсудили вопросы энергетической безопасности и освобождение закарпатских венгров, попавших в плен к Вооруженным силам РФ в ходе конфликта на Украине.

В конце января Украина приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», связав этот шаг с необходимостью провести ремонтные работы. В результате без поставок остались Словакия и Венгрия. Последняя в ответ наложила вето на новый пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) и выделение Киеву крупного кредита.

Ранее на Украине высказались о сроках возобновления работы «Дружбы».

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!