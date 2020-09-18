«Ливерпуль» объявил о трансфере Тьяго
Василий Учаев
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«Ливерпуль» объявил о переходе полузащитника Тьяго Алькантары из мюнхенской «Баварии».
Как сообщается на официальном сайте действующего чемпиона Англии, с испанским футболистом подписано долгосрочное соглашение.
По информации СМИ, «Ливерпуль» заплатит за трансфер хавбека £25 млн.
Тьяго выступал за «Баварию» с 2013 года. В составе мюнхенского клуба он стал семикратным чемпионом Германии, четыре раза завоевал Кубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов.
В прошедшем сезоне чемпионата Германии он принял участие в 24 матчах, в которых забил три мяча.
Ранее сообщалось, что Тьяго прибыл на базу «Ливерпуля» для завершения трансфера.