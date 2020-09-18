Губерниев поделился эмоциями после вылета «Динамо» из Лиги Европы
Вадим Балканов
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после вылета московского «Динамо» из Лиги Европы. Его слова передает «Чемпионат».
По его словам, подопечные Кирилла Новикова допустили детские ошибки и не показали необходимого желания.
«Если говорить серьезно, то я обескуражен, потому что такой беззубой игры не видел давно. Мы ожидали от «Динамо» другого настроя, но стоит отметить, с каким рвением играли грузинские футболисты.
Но то, что было — чудовищно, очень жаль», — сказал Губерниев.
Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» объявил о расторжении контракта с аргентинским нападающим Гонсало Игуаином.