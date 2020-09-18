Губерниев поделился эмоциями после вылета «Динамо» из Лиги Европы

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после вылета московского «Динамо» из Лиги Европы. Его слова передает «Чемпионат».

По его словам, подопечные Кирилла Новикова допустили детские ошибки и не показали необходимого желания.

«Если говорить серьезно, то я обескуражен, потому что такой беззубой игры не видел давно. Мы ожидали от «Динамо» другого настроя, но стоит отметить, с каким рвением играли грузинские футболисты.

Но то, что было — чудовищно, очень жаль», — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» объявил о расторжении контракта с аргентинским нападающим Гонсало Игуаином.