КХЛ зафиксировала более 40 зараженных коронавирусом хоккеистов

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов отчитался о количестве зараженных коронавирусом хоккеистов в лиге. По последним данным, число зафиксированных положительных результатов тестов у игроков достигло 43-х.

«На данный момент не готов сказать, сколько случаев заражения коронавирусом у команд КХЛ. Кто-то уже сегодня заболел. По состоянию на вчерашний вечер 43 зарегистрированных больных, 121 человек выздоровел», — приводит слова главы КХЛ ТАСС.

Ранее представители лиги выразили обеспокоенность в связи с новыми случаями заражения коронавирусом участниками соревнований и предположили, что при определенных обстоятельствах новый сезон может быть завершен досрочно.