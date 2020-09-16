В «Хрустальном» подтвердили переход Медведевой к Тутберидзе
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева официально возвращается в группу Этери Тутберидзе.
Эту информацию подтвердил заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов.
«Нет смысла отрицать, это так», — цитирует Аксенова «Р-Спорт».
Медведева тренировалась под руководством Тутберидзе с 2007 года. После Олимпиады в Пхенчхане спортсменка перешла в команду Брайана Орсера.
Ранее Татьяна Тарасова положительно оценила возвращение Медведевой к Тутберидзе.