В «Хрустальном» подтвердили переход Медведевой к Тутберидзе

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева официально возвращается в группу Этери Тутберидзе.

Эту информацию подтвердил заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов.

«Нет смысла отрицать, это так», — цитирует Аксенова «Р-Спорт».

Медведева тренировалась под руководством Тутберидзе с 2007 года. После Олимпиады в Пхенчхане спортсменка перешла в команду Брайана Орсера.

Ранее Татьяна Тарасова положительно оценила возвращение Медведевой к Тутберидзе.