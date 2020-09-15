«Спартак» проиграл «Трактору» в матче КХЛ

Московский «Спартак» проиграл челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Челябинска.

«Спартак» проиграл второй матч подряд в рамках регулярного чемпионата. «Трактор» одержал победу во второй игре в сезоне и прервал двухматчевую серию поражений.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал волевую победу над «Барысом» в матче КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» — «Трактор» — 1:2

0:1 — Кравцов, 10;

0:2 — Бэйлен, 26;

1:2 — Любимов, 49.