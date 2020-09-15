«Спартак» проиграл «Трактору» в матче КХЛ
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Московский «Спартак» проиграл челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Челябинска.
«Спартак» проиграл второй матч подряд в рамках регулярного чемпионата. «Трактор» одержал победу во второй игре в сезоне и прервал двухматчевую серию поражений.
Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал волевую победу над «Барысом» в матче КХЛ.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» — «Трактор» — 1:2
0:1 — Кравцов, 10;
0:2 — Бэйлен, 26;
1:2 — Любимов, 49.