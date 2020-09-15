Орсер рассказал о проблемах со спиной у Медведевой

Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал о проблемах со спиной у фигуристки, передает РИА «Новости».

12-13 сентября фигуристка приняла участие в контрольных прокатах сборной России, однако совершила несколько серьезных ошибок в своих выступлениях, в том числе и падения.

«Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины… Похоже, в настоящий момент это действительно проблема. Ее выступление было ниже ее уровня», — заявил Орсер.

Ранее сообщалось, что травма спины помешала Медведевой идеально исполнить короткую программу.