Конор Макгрегор об обвинениях в домогательствах: я просто раздавлен

Ирландский боец ММА, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор впервые высказался о своем аресте на острове Корсика. Спортсмен подозревается в попытке сексуального насилия и непристойном поведении, свою вину он отрицает. После дачи показаний в полицейском отделе ирландец был отпущен на свободу.

В связи с данными новостями Макгрегор столкнулся в социальных сетях с травлей и массой негативных комментариев. В своем Twitter боец опубликовал несколько сообщений, которые вскоре удалил.

«Я так не могу. Я просто раздавлен. Стараюсь быть сильным ради моих детей и людей, которые меня поддерживают», — написал ирландец.

В своей карьере ММА Макгрегор одержал 22 победы в 26 поединках. В июне 2020 года он в третий раз объявил об уходе из смешанных единоборств.