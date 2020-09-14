В Английской премьер-лиге зафиксирована вспышка коронавируса

Английская премьер-лига (АПЛ) отчиталась о последних результатах тестирования на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу лиги.

Отмечается, что тестирование проходило в период с 7 по 13 сентября. Среди футболистов, тренеров и сотрудников клубов АПЛ был проведен 2131 тест. Коронавирус был обнаружен у четырех человек. Их имена не афишируются.

Как утверждает пресс-служба АПЛ, заразившиеся COVID-19 изолированы на десять дней.

Новый сезон Английской премьер-лиги 12 сентября. За два дня в рамках 1-го тура было проведено семь матчей: «Фулхэм» — «Арсенал» (0:3), «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» (1:0), «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед» (4:3), «Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» (0:2), «Вест Бромвич Альбион» — «Лестер Сити» (0:3), «Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон» (0:1) и «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон» (0:2).