«Ростов» и «Локомотив» не выявили победителя в матче РПЛ

«Ростов» и московский «Локомотив» сыграли вничью в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на «Ростов-Арене», завершилась со счетом 0:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Подопечные Валерия Карпина после семи матчей чемпионата набрали 11 очков и остались на седьмой строчке в турнирной таблице первенства. А активе «железнодорожников» девять баллов. После седьмого тура команда Марко Николича занимает девятое место в РПЛ.

В следующем туре «Ростов» примет «Ротор», а «Локомотив» сыграет дома с «Тамбовом».

РПЛ. 1-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Локомотив» (Москва) — 0:0