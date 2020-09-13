«Спартак» отреагировал на отказ ЦСКА выделить сектор для фанатов красно-белых

Московский «Спартак» отреагировал на отказ столичного ЦСКА выделить сектор для болельщиков красно-белых на стадионе в матче седьмого тура чемпионата России.

«Жаль, что без наших болельщиков на Песчаной сегодня будет еще тише, чем обычно», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter клуба.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдет на «ВЭБ Арене» 13 сентября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19.00 мск.

Ранее в ЦСКА не одобрили «троллинг» от «Спартака» в преддверии дерби.