Стали известны составы «Динамо» и «Рубина» на матч РПЛ
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Московское «Динамо» и казанский «Рубин» определились с составами на матч седьмого тура чемпионата России.
Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Комличенко, Н'Жье.
Стартовый состав «Рубина»: Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов, Зуев, Макаров, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Деспотович.
Встреча между «Динамо» и «Рубином» пройдет в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 16.30 мск.
Ранее вратарь столичной команды Антон Шунин не исключил чемпионства московского «Динамо» в этом сезоне.