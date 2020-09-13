Семак рассказал о том, как «Зенит» провел паузу в РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как его команда провела сентябрьскую паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба действующих чемпионов страны.

По его словам, накопившаяся за августовский отрезок усталость не сыграла решающей роли.

Специалист отметил, что его подопечным необходимо пройти ровно всю турнирную дистанцию, а не конкретно взятый матч, и также заявил, что больших проблем из-за отсутствия забитых мячей в двух предыдущих играх не видит.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в Серии А.