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Наличие большой семьи сохраняет остроту ума, выяснили ученые

Daily Mail: у многодетных родителей дольше сохраняется молодость мозга

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Shutterstock

У многодетных родителей паттерны мозговой активности по структуре «моложе», чем у тех, у кого нет большой семьи. Это может быть связано с постоянной необходимостью «напрягать» мозг для поддержания благополучия большой семьи. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Йельского университета.

В рамках исследования были изучены снимки мозга (результаты магнитно-резонансной томографии) более 37 тысяч испытуемых из базы данных Британского Биобанка (крупное хранилище биологических образцов человека). Результаты показали, что наличие нескольких детей в семье способствовало «долгосрочной нейропротекции» родителей. В частности, у многодетных родителей паттерны мозговой активности по структуре были приближены к таковым у молодых людей.

Ученые предположили, что необходимость постоянно заботиться о детях, воспитывать их и устанавливать определенные правила в большой семье способствует поддержанию мозга «в тонусе». Также нейропротекция может быть обусловлена тем, что у многодетных родителей, как правило, уровни повседневной социальной и физической активности выше.

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