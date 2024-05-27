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В Италии заявили, что «Краснодар» больше упустил чемпионство, чем «Динамо»

Итальянский журналист Брага: мы видим, где «Краснодар» потерял свой шанс

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, оценил развязку чемпионской гонки в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«По-моему, все равно это больше упущенное чемпионство для «Краснодара», чем для «Динамо». В последних турах «Зенит» совершил несколько осечек, в том числе неожиданных, а «Краснодар» сделал еще хуже. Ладно, поражение от «Спартака», но «Краснодар» терял очки и в других матчах, где от него ждали побед. Мы видим, где он потерял свой шанс», — заявил он.

«Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0, занял второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью или проиграл.

Ранее чемпионство «Зенита» назвали Божьим промыслом.

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