Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Водолацкий пообещал скорое взятие Часова Яра

Депутат Водолацкий заявил, что ВС РФ скоро полностью освободят Часов Яр

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ в ближайшее время полностью возьмут под контроль город Часов Яр. Его слова приводит РИА Новости.

«За Часов Яр, за южную сторону идут бои, но мы освобождаем, мы бережем наших бойцов для того, чтобы максимально было меньше потерь с нашей стороны», — заявил депутат.

По словам Водолацкого, на фоне успехов ВС РФ на этом направлении все здания в городе были укреплены обороняющимися силами ВСУ. Депутат объяснил важность населенного пункта для ВСУ тем, что рядом с ним проходят дороги, по которым ВСУ получают подкрепление, провизию, технику и боеприпасы.

До этого полковник Михаил Ходаренок заявил, что взятие Часова Яра станет крупным тактическим успехом ВС РФ.

По словам эксперта, населенный пункт и его окрестности сейчас представляют собой мощный укрепленный район с долговременными огневыми сооружениями, развитой системой траншей, ходов сообщений и подземными укрытиями. Он назвал его важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.

Ранее депутат Гончаренко назвал сложной ситуацию в Часове Яре.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами