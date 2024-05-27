Депутат Водолацкий пообещал скорое взятие Часова Яра

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ в ближайшее время полностью возьмут под контроль город Часов Яр. Его слова приводит РИА Новости.

«За Часов Яр, за южную сторону идут бои, но мы освобождаем, мы бережем наших бойцов для того, чтобы максимально было меньше потерь с нашей стороны», — заявил депутат.

По словам Водолацкого, на фоне успехов ВС РФ на этом направлении все здания в городе были укреплены обороняющимися силами ВСУ. Депутат объяснил важность населенного пункта для ВСУ тем, что рядом с ним проходят дороги, по которым ВСУ получают подкрепление, провизию, технику и боеприпасы.

До этого полковник Михаил Ходаренок заявил, что взятие Часова Яра станет крупным тактическим успехом ВС РФ.

По словам эксперта, населенный пункт и его окрестности сейчас представляют собой мощный укрепленный район с долговременными огневыми сооружениями, развитой системой траншей, ходов сообщений и подземными укрытиями. Он назвал его важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.

Ранее депутат Гончаренко назвал сложной ситуацию в Часове Яре.