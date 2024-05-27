Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При атаке на Горловку пострадали спасатели

МЧС сообщило о ранении четырех своих сотрудников в Горловке при тушении пожаров

close
100%
«Минздрав России»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Минздрав России»

В ДНР из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В Горловке огнеборцы ведомства тушили пожар в частном доме из-за попадания взрывоопасного предмета. В это время произошел повторный обстрел», — сообщили в ведомстве.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

До этого в донецкой Горловке в результате обстрелов ВСУ пострадали три мирных жителя.

Перед этим армия Украины обстреляла центр Горловки десятью снарядами калибром 155 миллиметров. Глава региона Денис Пушилин рассказал, что во время атаки получил повреждения автомобиль в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка.

Позднее главврач 2-й Горловской горбольницы Нелю Якуненкот рассказала, что трое из 11 раненых в результате обстрела украинских войск Горловки в ДНР находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Горловке ДНР из-за атаки БПЛА пострадали сотрудники МЧС России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами