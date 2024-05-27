При атаке на Горловку пострадали спасатели

В ДНР из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В Горловке огнеборцы ведомства тушили пожар в частном доме из-за попадания взрывоопасного предмета. В это время произошел повторный обстрел», — сообщили в ведомстве.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

До этого в донецкой Горловке в результате обстрелов ВСУ пострадали три мирных жителя.

Перед этим армия Украины обстреляла центр Горловки десятью снарядами калибром 155 миллиметров. Глава региона Денис Пушилин рассказал, что во время атаки получил повреждения автомобиль в поле между селом Озеряновка и поселком Михайловка.

Позднее главврач 2-й Горловской горбольницы Нелю Якуненкот рассказала, что трое из 11 раненых в результате обстрела украинских войск Горловки в ДНР находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Горловке ДНР из-за атаки БПЛА пострадали сотрудники МЧС России.