В Калужской области нашли обломки сбитого БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Сегодня в лесном массиве в Боровском районе найдены обломки ранее сбитого вражеского БПЛА. Для проведения оперативных действий на место выезжала опергруппа», — сообщил чиновник.

Шапша напомнил согражданам, что остатки дронов могут быть взрывоопасными, поэтому их следует обходить стороной и избегать касаний.

До этого в Дзержинском районе Калужской области был сбит беспилотник.

10 мая на территории нефтеперерабатывающего ООО «Первый завод» в Калужской области произошло возгорание после атаки беспилотников.

По словам очевидцев, около часа ночи в Дзержинском районе прогремели несколько мощных взрывов возле станции Полотняный завод.

Жители рассказывают, что ранее они слышали характерные шумы от проходивших БПЛА, а затем заметили возгорание и дым около местной нефтебазы.

Ранее Шапша назвал подлым удар ВСУ по жилому дому в Белгороде.