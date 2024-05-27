В мозге обнаружена область, ответственная за оказание помощи другим

Ученые из Бирмингемского и Оксфордского университетов обнаружили, что область человеческого мозга, называемая вентромедиальной префронтальной корой (vmPFC), играет решающую роль в мотивации к оказанию помощи другим. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behavior.

Для участия в исследовании были набраны три группы людей. У 25 испытуемых была травмирована вентромедиальная префронтальная кора мозга, у 15 были повреждения в других частях мозга. Еще 40 человек были здоровыми участниками, объединенными в контрольную группу. Отмечается, что vmPFC расположена в лобной доле в нижней части полушарий головного мозга.

На первом этапе эксперимента участники выполнили задание на принятие решений. Им предлагалось применить физические усилия для получения вознаграждения (бонусных денег) для себя и для другого человека (с неустановленной личностью). Количество денег определялось силой, применяемой к устройству для оценки силы хвата.

Результаты показали, что люди с поврежденной вентромедиальной префронтальной корой были менее склонны помогать другим, прилагали меньше усилий в ходе физического испытания, и зарабатывали меньше денег, помогая другим, по сравнению с участниками контрольной группы.

По мнению исследователей, их открытие в будущем может помочь разработать новые методы лечения клинических расстройств, таких как психопатия.

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