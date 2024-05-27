Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи перечислили ранние признаки рака кожи

Daily Mail: асимметричные родинки могут быть признаком рака кожи

close
100%
Freepik

Асимметричные, неоднотонные и увеличенные в размере родинки могут сигнализировать о развитии рака кожи. Об этом изданию Daily Mail рассказали дерматологи Наен Ли из Нью-Йоркского университета и Зайнеб Махзуми из Университета Мэриленда (оба в США).

Специалисты объяснили, что большинство видов меланомы (самой редкой, но наиболее опасной и агрессивной формы) проявляется в виде асимметричных родинок с неровными краями. Родинки могут представлять собой скопления клеток кожи, называемых меланоцитами. Меланоциты — это пигментные клетки, содержащие меланин. Именно из них развиваются злокачественные опухоли.

Также насторожить должно появление неоднородных по цвету родинок. Дерматологи отметили, что примерно 20–30% процентов всех случаев меланомы развивается в уже существующих кожных образованиях. В остальных случаях злокачественные родинки появляются на отдельных участках кожи.

Другим признаком меланомы выступает увеличение родинок. Врачи уточнили, что большая часть «безопасных» родинок по размеру редко превышает горошину.

Ранее необычное состояние ногтей связали с редким раковым синдромом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами