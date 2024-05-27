В Луганске произошло несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, чрезвычайное происшествие произошло около 21:05 по московскому времени, звуки взрывов были слышны в разных частях города.

Отмечается, что местные пользователи социальных сетей сообщают о пожаре, не уточняя детали происходящего.

По информации оперативных служб, есть пострадавшие.

20 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар французскими ракетами SCALP-EG по Юбилейному в пригороде Луганска. После прилета в населенном пункте начался пожар. Власти развернули штаб по ликвидации последствий обстрела поселка. Уничтожение французской ракеты SCALP в небе над пригородом Луганска попало на видео. Сотрудники штаба помощи пострадавшим от обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Юбилейный Луганской народной республики (ЛНР) оказали помощь 165 людям.

Ранее в ЛНР после удара со стороны украинских войск загорелась нефтебаза.