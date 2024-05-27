Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Луганске произошло несколько взрывов

РИА Новости: в Луганске произошло несколько взрывов

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

В Луганске произошло несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, чрезвычайное происшествие произошло около 21:05 по московскому времени, звуки взрывов были слышны в разных частях города.

Отмечается, что местные пользователи социальных сетей сообщают о пожаре, не уточняя детали происходящего.

По информации оперативных служб, есть пострадавшие.

20 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар французскими ракетами SCALP-EG по Юбилейному в пригороде Луганска. После прилета в населенном пункте начался пожар. Власти развернули штаб по ликвидации последствий обстрела поселка. Уничтожение французской ракеты SCALP в небе над пригородом Луганска попало на видео. Сотрудники штаба помощи пострадавшим от обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Юбилейный Луганской народной республики (ЛНР) оказали помощь 165 людям.

Ранее в ЛНР после удара со стороны украинских войск загорелась нефтебаза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами