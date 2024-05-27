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Российская теннисистка впервые рассказала об отношениях со второй ракеткой мира

Теннисистка Калинская впервые рассказала о романтических отношениях с Синнером

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TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская впервые высказалась о романтических отношениях с теннисистом из Италии Янником Синнером. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы начали общаться в этом году. Но деталей я не буду рассказывать. Если мы вместе, я с удовольствием приду и поддержу [его на матчах]. Особенно если есть немного свободного времени», — заявила Калинская.

Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом. После матча теннисист подтвердил отношения с российской спортсменкой. После своей игры Синнер пришел на матч возлюбленной, Калинская в первом круге «Ролан Гаррос» обыграла француженку Клару Бюрель.

Калинская — победительница трех турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). В рейтинге теннисистка идет на 22-м месте. Синнер занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступая только Новаку Джоковичу.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Синнера и Калинскую застали за совместным ужином в ресторане.

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