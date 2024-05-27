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В подмосковных аэропортах прокомментировали работу на фоне уничтожения воздушного шара

Жуковский и Домодедово работают штатно на фоне уничтожения воздушного шара

Аэропорты московского региона Домодедово и Жуковский работают штатно на фоне уничтожения силами ПВО малоразмерного воздушного шара в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе «Жуковского» подчеркнули, что с 20:50 до 21:22 мск вводились временные ограничения на использование воздушного пространства. Там отметили, что это не повлияло на расписание или режим работы аэропорта.

В Домодедово подчеркнули, что на данный момент аэропорт работает в штатном режиме, без отклонений от расписания.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что над территорией Московской области был уничтожен малоразмерный воздушный шар.

В ведомстве подчеркнули, что он был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) 27 мая приблизительно в 21:00.

Накануне стало известно, что российские средства ПВО ликвидировали три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Белгородской и Брянской областей.

Согласно информации ведомства, 26 мая около 14:10 по московскому времени была пресечена теракта c использованием дрона самолетного типа по объектам на территории РФ.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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