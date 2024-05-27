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Мужчина впал в кому после драки на парковке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге разыскивают неизвестного, по вине которого мужчина впал в кому

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Depositphotos

Екатеринбуржец впал в кому после драки на парковке торгового центра «Гринвич». Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на близкие к делу источники.

Инцидент произошел утром 26 мая на парковке ТЦ в центре города. По имеющейся информации, 25-летний уроженец Полевского, находясь в состоянии алкогольного опьянения, толкнул неизвестного. После этого мужчины повздорили, последний оттолкнул от себя пьяного незнакомца, но тот упал и разбил нос. Скорую ему вызывали охранники, у пострадавшего выявили черепно-мозговую травму, а также кровь в дыхательных путях. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.

«Мужчины сидели в соседней кафешке на перекрестке улиц 8 Марта — Радищева. Потом пошли то ли туалет искать, то ли разбираться, и зашли парковку. Что именно там случилось, пока неизвестно, но охрана «Гринвича» вызывала полицию и скорую. Говорят, все произошло молниеносно и предотвратить конфликт не успели» — объяснил собеседник информагентства.

В настоящее время правоохранители разыскивают второго участника потасовки, по вине которого пострадавший впал в кому.

Ранее петербурженка попала в больницу с ожогом глаза после конфликта на парковке.

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