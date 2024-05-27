Главред украинского издания решил пойти на фронт спустя сутки в ТЦК

Главный редактор украинского издания «Экономическая правда» Дмитрий Денков решил вступить в ВСУ спустя сутки удержания в ТЦК (украинский аналог военкомата, территориальный центр комплектации). Об этом сам журналист сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы поладили с Белгород-Днестровским ТЦК, и я вскоре приобщусь к подразделению, к которому хотел еще до этого инцидента», — заявил Денков.

По его словам, присоединение к ВСУ является для него «лучшим вариантом».

До этого на Украине начали досрочно освобождать заключенных для мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее мэр Ивано-Франковска пожаловался на нехватку коммунальщиков из-за мобилизации.