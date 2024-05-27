Воздушное движение изменили в Подмосковье

Самолеты изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты в понедельник вечером в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию авиационных служб.

«Воздушные суда, находящиеся на эшелонах в северо-востоке от Москвы, временно изменили курсы. Аэропорты московского авиаузла работают штатно», — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что на прибытии рейсов это изменение скажется незначительно.

До этого аэропорт города Воркуты в республике Коми закрылся почти на месяц из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили в пресс-службе компании «Комиавиатранс», сроки планового ремонта взлетно-посадочной полосы были сдвинуты из-за погодных условий. Ограничения продлятся по 21 июня.

Незадолго до этого необычный инцидент произошел в Екатеринбурге. Самолет «Уральских авиалиний» переехал человека в аэропорту Кольцово.

Ранее авиаэксперты ответили на планы запустить Wi-Fi в российских самолетах.