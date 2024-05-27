Правительство РФ ответило на вопрос о запрете на ношение религиозной одежды

В отчете кабмина Российской Федерации утверждается, что введение в законодательство РФ ограничений на ношение религиозной одежды может нарушить права человека на свободу совести и свободу вероисповедания. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе подчеркивается, что по Федеральному закону № 125-ФЗ предусматривается, что установление преимуществ, ограничений или других форм дискриминации в зависимости от отношения к религии не допускается.

До этого муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что Духовное управление мусульман (ДУМ) России высказалось за возможность поддержать запрет на ношение никаба в стране, но только при условии данных о том, что предмет одежды действительно связан с экстремизмом.

В последние недели в России активизировалось обсуждение о возможности ввода запрета на никаб во всех регионах России. Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев одним из первых публично предложил ввести такое ограничение.

Ранее в Киргизии предложили запретить никаб и паранджу в общественных местах.