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Правительство РФ ответило на вопрос о запрете на ношение религиозной одежды

Кабмин РФ: запрет ношения религиозной одежды может нарушить права человека

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Omar Sobhani/Reuters

В отчете кабмина Российской Федерации утверждается, что введение в законодательство РФ ограничений на ношение религиозной одежды может нарушить права человека на свободу совести и свободу вероисповедания. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе подчеркивается, что по Федеральному закону № 125-ФЗ предусматривается, что установление преимуществ, ограничений или других форм дискриминации в зависимости от отношения к религии не допускается.

До этого муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что Духовное управление мусульман (ДУМ) России высказалось за возможность поддержать запрет на ношение никаба в стране, но только при условии данных о том, что предмет одежды действительно связан с экстремизмом. 

В последние недели в России активизировалось обсуждение о возможности ввода запрета на никаб во всех регионах России. Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев одним из первых публично предложил ввести такое ограничение.

Ранее в Киргизии предложили запретить никаб и паранджу в общественных местах.

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