Косторная назвала причины ухода от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка, чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная рассказала, почему этим летом приняла решение покинуть отделение «Хрустальный» школы «Самбо-70», где она тренировалась у Этери Тутберидзе, и перейти в академию Евгения Плющенко. По словам молодой спортсменки, ей не были созданы удовлетворительные условия для работы.

«Такие как я, Аня Щербакова, Камила Валиева не могут кататься с детьми 2010 года рождения. Я сказала тренерам, что нас и так восемь человек, сумасшедший темп в тренировке, и выводить туда детей, которые не привыкли к этому, неправильно. Они выходили и не понимали, что делать. Меня это раздражало. Я говорила, что так очень неудобно. Но никакой реакции не последовало. Приняла решение уйти 17 июля, перед второй тренировкой», — цитирует Косторную РИА «Новости».

По словам фигуристки, она предварительно проконсультировалась с тренером Сергеем Розановым, который ранее работал в команде Тутберидзе, но также позднее решил перейти к Плющенко.

«Он сказал, что это очень неожиданное решение, и попросил меня подумать. Через пару дней я сказала, что подумала и решила, начали организовывать момент с переходом. Музыка, поставленной у Тутберидзе произвольной программы мне нравилась, но программа местами нет. Короткая не нравилась, я это говорила, что я не чувствую ее. Мое мнение учитывалось, но не всегда», — добавила Косторная.

Ранее спортсменка публично раскритиковала поведение Тутберидзе.

12 и 13 сентября фигуристы на арене «Мегаспорт» в Москве представляют свои новые программы на контрольных прокатах сборной России. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию коротких программ.