«Зенит» нацелился на хавбека «Удинезе» де Пауля
Петербургский «Зенит» нацелился на хавбека итальянского «Удинезе» Родриго де Пауля. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.
По информации источника, руководство черно-белых хочет выручить после продажи своего полузащитника €35 млн.
«Удинезе» в настоящее время не намерен снижать цену на своего 26-летнего футболиста, который ожидает предложения от одного из топ-клубов Европы.
В прошедшем сезоне Серии А де Пауль провел 34 игрв, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что защитник «Ромы» Алессандро Флоренци на правах аренды перешел в «Пари Сен-Жермен».
�� #Zenit vuole fare grande colpo per il centrocampo: chiacchierata con #DePaul ma l'argentino vorrebbe aspettare una big ����( Juve o Napoli?). L'Udinese è ferma alla valutazione da 35 milioni di euro— Daniele Longo (@86_longo) September 11, 2020