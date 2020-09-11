«Зенит» нацелился на хавбека «Удинезе» де Пауля

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Петербургский «Зенит» нацелился на хавбека итальянского «Удинезе» Родриго де Пауля. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.

По информации источника, руководство черно-белых хочет выручить после продажи своего полузащитника €35 млн.

«Удинезе» в настоящее время не намерен снижать цену на своего 26-летнего футболиста, который ожидает предложения от одного из топ-клубов Европы.

В прошедшем сезоне Серии А де Пауль провел 34 игрв, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что защитник «Ромы» Алессандро Флоренци на правах аренды перешел в «Пари Сен-Жермен».