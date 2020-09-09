Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над своим соотечественником Андреем Рублевым в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США.

Встреча, которая завершилась победой Медведева в трех сетах со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5), длилась 2 часа 27 минут.

Даниил Медведев выполнил 16 подач навылет, реализовал один единственный возможный брейк-поинт, а также допустил три двойные ошибку.

В активе Андрея Рублева десять эйсов. 22-летний россиянин не заработал ни одного брейка и допустил одну двойную ошибку.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В полуфинале Медведев встретится с победителем пары Алекс де Минор (Австралия) — Доминик Тим (Австрия).

Теннис. US Open. Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала

Андрей Рублев (Россия) — Даниил Медведев (Россия) — 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5)