МОК рассматривает несколько вариантов проведения Олимпиады в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился подробностями проведения летних Игр в Токио. По его словам, организаторы рассматривают несколько вариантов планирования соревнований.

«Ситуация меняется каждый день, и это влияет на наше планирование. Рабочая группа должна готовиться к различным сценариям. Никто не знает, какая обстановка будет в следующем году. Это не так просто, но социальная дистанция — это один из вопросов, которые мы обсуждаем. Также мы занимаемся вопросами оперативного тестирования, вакцинации. Но пока слишком рано говорить, каким будет окончательный сценарий. Единственное, мы можем заявить, что Игры будут безопасны для всех участников», — приводит слова Баха ТАСС.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год вперед. Планируется, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее МОК гарантировал проведение Игр вне зависимости от эпидемиологической ситуации в мире.