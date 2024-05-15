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Зарема посмеялась над игроком «Спартака», переведя его фамилию на татарский

Зарема Салихова об игре Угальде в «Спартаке»: куда пропали 15 миллионов

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высмеяла игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде после поражения команды от калининградской «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России. Ее слова приводит Metaratings.ru.

«По-татарски Угальде можно перевести как «югалде», что означает потерялся. Вот реально: куда пропали на поле 15 миллионов?» — заявила она.

Футболист, который перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно, не может отличиться на поле уже на протяжении девяти матчей во все турнирах.

Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе «Ростех Арена», завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

В суперфинале Кубка России «Балтика», которую возглавляет Сергей Игнашевич, сразится с лучшей командой пары финала Пути РПЛ — петербургским «Зенитом» или московским ЦСКА. Первая встреча команд, состоявшаяся в Москве, завершилась вничью, 1:1. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 15 мая. Начало — 20:45 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» постарались объяснить поражение от «Балтики».

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