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Украинские военные минируют дома мирных жителей в Харьковской области

Марочко: ВСУ при отступлении из Харьковской области минируют дома мирных жителей

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время отступления из населенных пунктов Харьковской области активно минируют дома местных жителей, устанавливая мины стран НАТО. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, украинские войска минируют жилые помещения и подвалы, в которых укрывались от обстрелов мирные жители. Эти факты выявили российские военные, в частности, нашли мины-ловушки.

Эксперт подчеркнул, что на местах минирования нашли много французских, немецких и американских противопехотных и противотанковых мин, которые можно обезвредить только подрывом.

До этого российский штурмовик группировки войск «Север» с позывным «Вин» рассказал, что ВСУ, отступая на Харьковском направлении, производят артиллерийские удары по мирным жителям.

Силы РФ несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая министерство обороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Ранее генерал ВСУ спрогнозировал сроки второго этапа наступления сил РФ.

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