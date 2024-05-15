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В Иркутске накрыли крупную вебкам-студию и задержали ее организатора

МВД: в Иркутске полицейские пресекли деятельность межрегиональной вебкам-студии

В Иркутске полицейские пресекли деятельность межрегиональной вебкам-студии, которая распространяла видео в России и за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Организатором студии оказался 34-летний житель Новосибирской области. По данным ведомства, он создал несколько точек по производству запрещенного контента в разных регионах страны. Их организовали в квартирах и оснастили необходимой электронной техникой.

Одна из студий находилась в Иркутске, где работали три модели в возрасте от 19 до 40 лет. В основном они вели трансляции по вечерам. Во время обысков в студии, а также по местам жительства девушек полицейские нашли и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, а также бесствольный пистолет «Оса».

В отношении организатора школы возбудили уголовное дело и задержали.

До этого в Самаре задержали мужчин, нанимавших девушек для работы в вебкам-студии. Правоохранители установили, что нелегальный бизнес организовал родившийся в 1996 году студент одного из самарских вузов, а в помощники себе он, как уточняется, взял приятеля 1994 года рождения.

Ранее в Госдуме призвали ввести уголовное наказание за рекламу вебкама.

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