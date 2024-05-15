Стало известно о состоянии Николая Носкова после госпитализации

Госпитализированному певцу Николаю Носкову диагностировали тромбоэмболию на фоне пневмонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у артиста закупорилась легочная артерия. Он находится в среднетяжелом состоянии. Помимо этого, у исполнителя развилась дыхательная недостаточность, а также Носков страдает от дисбактериоза кишечника.

8 мая стало известно, что Николаю Носкову назначили «более серьезную» терапию из-за болей в конечностях. Медики также посоветовали ему разрабатывать проблемные части тела перед зеркалом. Артист жаловался на боли в правой руке и ноге. Его также мучили кашель и слабость.

Семь лет назад Николай Носков перенес инсульт, с последствиями которого борется и сейчас. 3 мая он был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Перед вызовом певец жаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди. Жена Николая Носкова Марина подтвердила, что артисту диагностировали пневмонию. Супруга артиста назвала заболевание странным, так как оно проходило бессимптомно.

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