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Ситуация с наводнением в Омской области остается сложной

Хоценко: ситуация с наводнением на севере Омской области остается сложной

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Главное управление МЧС России по Омской области

Ситуация с наводнением на севере Омской области остается сложной. Об этом заявил губернатор региона Виталий Хоценко в Telegram.

Уровень воды в Иртыше поднимается, но медленнее, чем раньше, рассказал губернатор.

Он отметил, что в настоящее время уровень реки составляет 935 см (+4 см за ночь).

Продолжается эвакуация местных жителей, подчеркнул Хоценко и добавил, что за эти дни из Усть-Ишимского района перевезено около двух тысяч человек. На местах дежурят спасатели, МЧС и полиция.

14 мая начальник Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталия Криворучко сообщала, что уровень воды в Иртыше в Усть-Ишиме Омской области превысил рекордный за последние восемь лет показатель.

До этого в Омской области завели уголовное дело о халатности в отношении сотрудников местных органов власти в связи с наводнением.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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