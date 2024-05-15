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Плетнева об отце своей первой дочери: «Некому было кричать»

Певица Анна Плетнева вспомнила, что ее запугивал физической расправой абьюзер

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Пресс-служба Анны Плетневой

Певица Анна Плетнева призналась, что приняла жесткое решение о разрыве со своим возлюбленным и отцом первой дочери. Об этом экс-солистка группы «Винтаж» рассказала YouTube-каналу «вМесте».

«Когда родилась дочь, ей был уже годик, она видела нас и все это дома — все эти страсти, которые по телеку можно увидеть, — я поняла, что у меня нет выбора. До этого я терпела, уговаривала себя, что должна», — вспомнила исполнительница.

Плетнева рассказала, что ей было страшно оставаться одной с маленьким ребенком на руках, а также избранник предпринимал «адские действия», чтобы отнять дочь. При этом певица не стала вдаваться в подробности случившегося, заявив, что хочет уберечь своих детей от этого.

«Мне некому было кричать. Знаю, что если бы мой папа был жив, он бы меня защитил. Друзьям я боялась сказать, потому что была запугана. Легко же запугать слабую женщину угрозами физической расправы», — отметила артистка.

Старшая дочь Варвара родилась в отношениях Плетневой с мужчиной, о котором мало известно. Пара не была официально в браке. Дочь исполнительницы отказалась от фамилии отца и взяла фамилию отчима бизнесмена Кирилла Сырова.

Ранее дочь Брюса Уиллиса заявила, что родители ходили при ней голышом.

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