Российской экономике предрекли рост около 2% в ближайшие три года

Среднегодовые темпы роста ВВП России в ближайшие три года будут находиться на уровне около 2% и поддерживаться в основном за счет расходов на конечное потребление. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт Института прикладных экономических исследований Президентской академии Константин Тузов.

Таким образом, по итогам 2027 года экономика России в наиболее вероятном, базовом сценарии, увеличится на 8,5% по сравнению с уровнем 2023 года.

Кроме того, исследователи спрогнозировали рост реальных располагаемых доходов населения благодаря умеренному повышению инфляции и некоторому увеличению заработной платы, который будет обеспечен кадровым голодом в экономике.

«Последние санкционные пакеты, введенные западными странами против России, пока не создают дополнительных трудностей. Предполагаем, что наиболее серьезные санкционные меры уже были введены», — подчеркнул Тузов.

Он перечислил эти меры: ограничение экспорта и импорта, беспрецедентное давление на финансовую систему, замораживание активов за рубежом. В то же время, по мнению экономиста, существуют определенные риски, связанные с усилением санкционного давления и контролем за соблюдением санкций, однако это вряд ли сильно скажется на российской экономике в среднесрочной перспективе.

Анализируя ситуацию в мировой экономике в целом, Тузов допустил дальнейшее замедление темпов ее роста, если крупные развитые страны продолжат применять ограничительные монетарные меры для сдерживания инфляции. Также эксперт сказал, что эскалация конфликта в Европе может привести к перетоку инвестиций в непроизводительные статьи расходов на оборону, что будет подрывать возможности развития экономик этих стран.

До этого заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования Президентской Академии Марина Карцева назвала две меры для снижения уровня бедности в России.

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