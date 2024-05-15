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Названы города России, в которых больше всего подешевели и подорожали квартиры

Яндекс.Недвижимость: за месяц однушки в новостройках Москвы подешевели на 4,5%

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Валерий Мельников/РИА Новости

В апреле 2024 года однокомнатные квартиры в новостройках Москвы подешевели на 4,5% по сравнению с мартом, а средняя полная цена на «однушку» составила 12,7 млн рублей. Столица стала лидером по сокращению стоимости однокомнатных квартир среди российских городов-миллионников. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании «Яндекс.Недвижимость».

Самое значительное подорожание «однушек» произошло в Красноярске — за месяц однокомнатные квартиры здесь выросли в цене на 4,4% и продавались в среднем за 4,8 млн рублей.

«Двушки» наиболее заметно подорожали в новостройках столицы. За месяц они прибавили в цене 7,9%. Также стоимость двухкомнатных квартир ощутимо повысилась в Уфе (+4,5% за месяц до 7,7 млн рублей в среднем), а снизилась — в Самаре (-2,1% за месяц, до 97 тыс. рублей/кв.м).

В сегменте трехкомнатных квартир максимальный рост цен был зафиксирован в новостройках Самары (+8,5% до 9 млн рублей), Москвы (+6% до 24,4 млн рублей) и Уфы (+5,4% до 9,7 млн рублей). Городами с сокращением цен на трехкомнатные квартиры в апреле стали Новосибирск (-0,3% до 126 тыс. р/кв.м.) и Казань (-0,2% до 185 тыс. рублей/кв.м.).

Квартиры в новостройках с четырьмя и более комнатами, помимо Москвы (+16,7%) подорожали в Петербурге (+3,3%), но подешевели в Новосибирске (-3,4%).

Исследование было проведено в мае 2024 года.

Ранее россиянам назвали локации бюджетных квартир в центре Москвы.

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