Украина потребовала от США разрешения атаковать Россию американским оружием

Украина на фоне продвижения российских войск в Харьковской области требует от США разрешение на нанесение ударов по территории России американским оружием. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников.

Накануне глава минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму поставляемым британским оружием. Министр подчеркнул, что королевство считает полуостров украинской территорией.

По данным Politico, украинские политики утверждают, что именно эта политика США удерживала их от нанесения ударов по позициям РФ. В администрации Байдена до сих пор не хотят давать Киеву разрешение на это. Один из собеседников издания подчеркнул, что американская помощь предназначена для обороны, а не для наступательных операций на российской территории.

Силы РФ несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая министерство обороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Ранее стало известно о попытках ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области.