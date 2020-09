«Рома» направила запрос «Спартаку» насчет приобретения Кокорина

«Рома» направила запрос московскому «Спартаку» насчет приобретения нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По информации источника, руководство «волков» прорабатывает вопрос касательно подписания трудового договора с 29-летним форвардом, который пока так и не сыграл ни одной игры за столичный клуб.

Напомним, что «Спартак» подписал Кокорина в статусе свободного агента после того, как у него этим летом истек контракт с петербургским «Зенитом».

Ранее сообщалось, что молодежная сборная России уступила своим сверстникам из Польшы в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.

Aleksandr #Kokorin could leave #SpartakMosca after only 1 month. #ASRoma have shown interest and have asked info. #transfers