Пять очков Кучерова принесли «Тампе» разгромную победу над «Айлендерс»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 8:2 в пользу «Тампы».

Российский нападающий победителей Никита Кучеров в матче набрал пять очков: четыре раза он выступил в роли ассистента и один раз поразил ворота соперника самостоятельно.

Михаил Сергачев отметился голевой передачей. Андрей Василевский отразил 23 броска из 25. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов вышел на замену при счете 0:3 и пропустил пять шайб.

Счет в серии стал 1 - 0 в пользу «Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что «Вегас» вышел в финал Западной конференции НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. Финал Восточной конференции. 1-й матч

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 8:2

1:0 — Пойнт(Коулман, Шенн), 01:14;

1:1 — Эберле (Ли, Барзал), 04:33;

2:1 — Хедман (Пойнт, Кучеров), 08:12;

3:1 — Макдона (Кучеров, Сергачёв). 10:46;

4:1 — Гурд (Марун, Шаттенкирк), 24:03;

5:1 — Пойнт (Хедман, Кучеров), 33:18;

6:1 — Кучеров (Пойнт, Шаттенкирк), 45:51;

6:2 — Ледди (Ли, Эберле), 48:46;

7:2 — Палат (Пойнт, Кучеров), 49:31;

8:2 — Гурд (Шаттенкирк, Хедман), 53:15.