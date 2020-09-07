Рамос высказался после разгрома над сборной Украины

Защитник национальной команды Испании Серхио Рамос прокомментировал разгром над сборной Украины в рамках второго тура Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его словам, важным фактором успеха стала надежная игра в обороне, которая позволила сохранить ворота в неприкосновенности.

«Я рад своим голам за сборную, но еще больше я рад тому, что мы не пропустили. Шаг за шагом тренер выстраивает крепкую оборону.

Любой игрок, кто получает вызов сюда, должен осознать свою роль и принять ответственность. Они не присоединяются к нам лишь потому, что являются многообещающими талантами», — сказал Рамос.

Ранее сообщалось, что полузащитник каталонской «Барселоны» Анссумане Фати стал самым молодым автором забитого мяча в истории национальной сборной Испании.