Рамос высказался после разгрома над сборной Украины
Защитник национальной команды Испании Серхио Рамос прокомментировал разгром над сборной Украины в рамках второго тура Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
По его словам, важным фактором успеха стала надежная игра в обороне, которая позволила сохранить ворота в неприкосновенности.
«Я рад своим голам за сборную, но еще больше я рад тому, что мы не пропустили. Шаг за шагом тренер выстраивает крепкую оборону.
Любой игрок, кто получает вызов сюда, должен осознать свою роль и принять ответственность. Они не присоединяются к нам лишь потому, что являются многообещающими талантами», — сказал Рамос.
Ранее сообщалось, что полузащитник каталонской «Барселоны» Анссумане Фати стал самым молодым автором забитого мяча в истории национальной сборной Испании.