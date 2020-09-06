Форвард Лионель Месси сдал тест на COVID-19 перед началом тренировок с «Барселоной», передает Ole.

Отмечается, что медицинская бригада приехала домой к футболисту. Если результат тестирования окажется отрицательным, Месси приступит к тренировкам 7 сентября.

Напомним, аргентинец хотел покинуть команду, расторгнув контракт. Сине-гранатовые отказались отпустить игрока, сославшись на то, что он не оповестил клуб о своем желании до 30 мая. Месси решил остаться в команде и не подавать на нее в суд.



Ранее сообщалось о том, что Месси недоволен отсутствием поддержки игроков «Барселоны».