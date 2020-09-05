Суд отложил на 72 часа вопрос о мере пресечения фанатам «Локомотива» после драки с болельщиками «Зенита»
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Суд отложил на 72 часа вопрос о мере пресечения фанатам московского «Локомотива» после драки с болельщиками петербургского «Зенита», передает «Агентство городских новостей».
Напомним, инцидент произошел в августе 2020 года.
Среди задержанных есть известный фанат красно-зеленых Алексей Ерунов, которого суд Марселя осудил за беспорядки на Евро-2016. Также Ерунов работал в структуре столичного клуба.
«Задержано семь человек. Вопрос о мере пресечения отложен на 72 часа. Они подозреваются по статье «Хулиганство», — рассказал источник агентства.
Ранее сообщалось о том, что семь фанатов «Локомотива» задержаны за драку с болельщиками «Зенита».