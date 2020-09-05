Избитый Широковым судья: благодаря быстрым действиям футболистов я не был забит до смерти
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Судья Никита Данченков, которого во время матчей любительских команд избил Роман Широков, дал показания, передает BAZA.
«Только благодаря быстрым действиям игроков команды «Ничего необычного» я не был забит до смерти. Роман пытался нанести мне еще удары ногой в голову, но его оттащили от меня», — сказал Данченков.
Напомним, после матче рефери отправился в больницу. Ему наложили несколько швов.
Ранее бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов вызвал Широкова на бой по правилам смешанных единоборств.